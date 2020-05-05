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75-летие Победы

В Санкт-Петербурге и Калининграде корабли Музея Мирового океана 9 мая дадут "Гудок Победы"

В акции участвуют шесть кораблей

КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Корабли исторического флота Музея Мирового океана в Калининграде и Санкт-Петербурге 9 мая в полдень дадут "Гудок Победы" в рамках патриотической акции, сообщила в понедельник пресс-служба музея.

"Шесть музейных кораблей от Калининграда до Санкт-Петербурга ровно в полдень 9 мая дадут гудок в честь народа-победителя, в честь павших и выживших, в честь всех тех, кто приближал Победу на фронте и в тылу", - говорится в сообщении.

В памятной акции в День Победы примут участие самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь", подводная лодка-музей Б-413, единственное в мире судно космической связи "Космонавт Виктор Пацаев", единственное в стране рыболовное судно-музей СРТ-129, входящие в музейный комплекс. В Санкт-Петербурге "Гудок Победы" даст ошвартованный там старейший в мире ледокол "Красин", являющийся филиалом музея. Во время Великой Отечественной войны этот знаменитый корабль проводил караваны судов с народнохозяйственными и оборонными грузами через льды в арктических морях, а также в Белом море, участвовал в полярном конвое PQ-15, когда ледоколу пришлось вступить в прямой бой с врагом, в котором члены его экипажа сбили два самолета врага.

В пресс-службе отметили, что за пять минут до полудня на территории музея прозвучит голос легендарного диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, который 9 мая 1945 года зачитал в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией.

Также к 9 мая Музей Мирового океана готовит две выставки: "Ледокол "Красин" - герой Великой Победы" и "Наши отцы и деды: помним, гордимся!", которые будут доступны на сайте музея в виртуальном формате.

Музей Мирового океана организован в Калининграде 12 апреля 1990 года. Первый в России комплексный маринистический музей имеет экспозиции, посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. Музей является центром научных исследований и научно-методической работы в области изучения истории исследования и природы океана.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКалининградская область75-летие Победы
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