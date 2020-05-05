РВИО назвало кощунством демонтаж памятника Коневу и установку доски власовцам

"Стоит отметить, что сегодня в Чехии происходят невероятные, кощунственные вещи, которые позорят государство. В столице Чехии недавно был демонтирован памятник маршалу Коневу по решению муниципального руководителя Праги. Это все произошло, несмотря на то, что памятник был возведен в 1980 году по инициативе самих пражан, и невзирая на многочисленные протесты общественных и общественно-государственных организаций в Чехии и России. <...> Вместо памятника Коневу чешские власти решили установить в столице Праги памятную доску предателям Родины, коллаборационистам из состава так называемой "Русской освободительной армии" (РОА) генерала Андрея Власова" - сказал Мягков.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков назвал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге и установку мемориальной доски коллаборационистам "Русской освободительной армии" (РОА) позором и кощунством по отношению к памяти красноармейцев, освобождавших столицу Чехословакии. Такое мнение он высказал ТАСС в годовщину 75-летия начала народного восстания в Праге.

Мягков напомнил, что представители РОА были осуждены Нюрнбергским трибуналом за свои деяния. "Многие из них "отличились" массовыми убийствами мирных жителей и военнопленных, эти преступления не имеют срока давности и осуждены Нюренбергским трибуналом. Миф о том, что Прагу якобы освободили власовцы, не раз опровергался российскими и зарубежными историками. <...> Как только до власовцев дошла весть о том, что к Праге ускоренным темпом продвигаются подвижные соединения маршала Конева, они стали удирать на запад. Им пришлось отбиваться от восставших, используя огневую поддержку немецких эсэсовских частей - вот так происходило на самом деле. Большинство власовцев были пленены и предстали перед справедливым советским судом, а сам Власов был захвачен бойцами 25-го советского танкового корпуса 12 мая 1945 года, отправлен в Москву, осужден и повешен как предатель", - добавил Мягков.

Освобождение Праги

8 мая командование Красной армии передало сообщение немецким войскам, занимавшим Прагу, с предложением прекратить сопротивление и сложить оружие, однако ответа не последовало. Напротив, группировки врага стремились задержать советское наступление, чтобы капитулировать перед американской армией. 9 мая 10-й гвардейский танковый корпус 4-й гвардейской танковой армии ворвался в город, за ним последовали остальные танковые и стрелковые части советских войск, и в ряде мест завязались ожесточенные бои. Уже вечером в Прагу входили подвижные части 4-го Украинского фронта, к городу подходили также части 2-го Украинского фронта.

"После овладения Прагой пути отхода противника на запад и юго-запад были перерезаны, 10 и 11 мая основные силы войск противника начали сдаваться в плен, а всего во время операции было пленено 860 тыс. фашистских солдат и офицеров", - сказал Мягков.

В результате успешного завершения Пражской операции была разгромлена последняя крупная группировка вермахта на советско-германском фронте. "Была ликвидирована 860-тысячная группировка войск противника, и среди героев особенно хочется отметить Ивана Григорьевича Гончаренко, гвардии лейтенанта. Во время освобождения Праги утром 9 мая он был командиром танка Т-34 1-го танкового батальона 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады под номером 24, который одним из первых ворвался в Прагу и шел во главе колонны. Он был подбит в районе Манесова моста в Праге, а сам командир экипажа, сражаясь до последнего, геройски погиб и был награжден посмертно орденом Отечественной войны 1-й степени. Члены экипажа, которые тоже были ранены, остались живы и стали потом почетными гражданами Праги, а именем погибшего командира Ивана Гончаренко впоследствии в Праге назвали улицу", - рассказал научный директор РВИО.

Он напомнил, что местные жители встречали красноармейцев как своих освободителей. "Что Прага освобождена, было ясно, но ни одного вразумительного доклада [советскому командованию] ни от одного из командующих армиями так и не было. Как выяснилось потом, причиной тому было ликование пражан, на улицах шли сплошные демонстрации. При появлении советского офицера его немедленно брали в дружеский "полон", начинали обнимать, целовать, качать", - процитировал Мягков воспоминания маршала Ивана Конева.

Потери и награды

"В ходе Пражской операции мы понесли серьезные потери - только с 6 по 11 мая общие потери советских войск составили почти 50 тыс. человек, из них безвозвратными - это убитые и пропавшие без вести - 11 265 солдат и офицеров. А при освобождении самого города погибло более тысячи советских солдат и офицеров, 429 погибших в ходе боев в самой Праге похоронены на Ольшанском кладбище", - сказал Мягков.

За мужество и героизм около 250 особо отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а более 50 из них удостоены почетных наименований "Пражские".

Медалью за освобождение Праги награждено свыше 395 тыс. человек, из них 40 тыс. - граждане Чехословакии. Вечером 9 мая, согласно приказу верховного главнокомандующего, в Москве был произведен праздничный салют с 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.