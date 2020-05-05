План по реабилитации Арктики от ядерных отходов могут утвердить в России к лету

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ в течение месяца должно будет утвердить план по реабилитации Арктической зоны России от затопленных и затонувших объектов с отработанным ядерным топливом. Полномочиями по регулированию и реабилитации территории наделяется Росатом, следует из проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В месячный срок утвердить план по реабилитации Арктической зоны Российской Федерации от затопленных и затонувших объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами на 2020-2029 годы", - сказано в тексте.

Полномочиями по нормативно-правовому регулированию и реализации мероприятий наделена госкорпорация "Росатом", следует из документа.

Кабмину также предстоит обеспечить дополнительное финансирование расходов, связанных с реализацией указа путем внесения корректировки в государственную программу "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".