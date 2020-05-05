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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты прогнозируют рост числа смертей от COVID-19 в США к началу августа

Преждевременный отказ от санитарных ограничений и норм социального дистанцирования может привести к увеличению числа жертв до 134 тыс. и более

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, к августу может превысить в США 134 тыс. С соответствующим прогнозом выступили в понедельник эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон.

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Согласно данным, размещенным на сайте исследовательского центра, преждевременный отказ от санитарных ограничений и норм социального дистанцирования может привести к резкому росту числа жертв COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Так, к 4 августа число летальных исходов в США может достичь 134 475. В середине апреля эксперты данного института рассчитывали на то, что смертность из-за инфекции к этому времени не превысит 60 308 случаев.

"Несомненно, мы ожидаем роста смертности по нескольким причинам, - приводит телекомпания СNN слова профессора Института оценки и измерения показателей здоровья Али Мокдада. - Одна из них - чрезмерная активность населения до ослабления требований социального дистанцирования, а также преждевременный отказ от этих требований". Он также подчеркнул, что одним из факторов, способных повлиять на рост смертности от COVID-19 в США, являются вспышки заболевания на Среднем Западе.

Ранее в понедельник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы администрации США сообщила, что американские власти не исключают в ближайшие недели увеличения суточного количества летальных исходов из-за коронавируса в два раза, приблизительно до 3 тыс. Позднее заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир опроверг данные газеты, указав на то, что они "не фигурируют в моделировании и анализе целевой группы".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,17 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 68 689 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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