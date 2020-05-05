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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Около 400 человек вылетели рейсом "Аэрофлота" из Лос-Анджелеса в Россию

Самолет должен приземлиться в Москве в 13:25
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Описание
© Конгресс русских американцев
© Конгресс русских американцев
Волонтеры, помогающие пассажирам в аэропорту
© Конгресс русских американцев

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Около 400 человек вылетели в понедельник вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель правления Конгресса русских американцев и Координационного совета организаций соотечественников (КСОРС) в Лос-Анджелесе Иван Подвалов, который помогал пассажирам в аэропорту.

"На рейс зарегистрировано порядка 400 человек с учетом тех, кто приобретал билеты и регистрировался не только заранее, но и прямо в аэропорту", - сказал он. Согласно онлайн-табло системы Flight Radar, лайнер вылетел рейсом SU107 из Лос-Анджелеса в 16:28 по времени Западного побережья США (02:28 мск) и ожидается в Москве в 13:25 во вторник.

"Процесс регистрации и отправки пассажиров был организован очень хорошо, пассажиры были очень довольны, никаких проблем не возникло. Все, кто прибыл в аэропорт, зарегистрировались и сели на самолет. Пассажирам помогали, в том числе наши волонтеры из русскоязычных организаций, людям бесплатно раздавали маски, помогали с багажом, семей с детьми пропускали вперед на регистрацию", - отметил Подвалов.

Одна из таких добровольцев Екатерина Кутепова рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС, что пассажиры на рейс из Лос-Анджелеса приехали из многих городов Соединенных Штатов, в том числе Сиэтла (штат Вашингтон), Майами (Флорида), Сан-Франциско, Сан-Диего (Калифорния). "Школьных групп мы не заметили, но было очень много семей с детьми, причем много с младенцами, - сообщила Кутепова. - Кроме того, среди пассажиров было и много пожилых пар, в основном это родители, которые навещали проживающих в Штатах детей и застряли из-за отмены рейсов".

Как ранее сообщило посольство РФ в США, данным рейсом из Лос-Анджелеса воспользуются граждане России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и в Республике Мордовия.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой.

Теги
СШАРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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