Власти Китая за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

ПЕКИН, 5 мая. /ТАСС/. Власти Китая выявили за минувшие сутки всего один новый случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 87 выздоровели. Об этом во вторник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Новый случай заражения зафиксирован в Шанхае, инфицированный прибыл из-за рубежа. Общее число заразившихся среди тех, кто прибыл в Китай, достигло 1 676, из них 325 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти из них оценивается как тяжелое), 1 351 выздоровел и выписан из медицинских учреждений. Ни один зараженный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Как следует из заявления комитета, по данным на полночь 5 мая (19:00 мск 4 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 881, выздоровели 77 853 человека, скончались 4 633. Еще 395 человек находятся в больницах, состояние 29 из них оценивается как тяжелое.

С начала этого месяца власти Китая публикуют отдельную статистику бессимптомных пациентов. Если у человека с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших. За минувшие сутки выявлены 15 человек с положительным тестом на коронавирус и отсутствием симптомов заболевания. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 947 таких пациентов, из них 94 прибыли из-за рубежа. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала эпидемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.