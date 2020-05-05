В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу М-5 между Дамаском и Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 5 мая. /ТАСС/. Сирийские рабочие восстанавливают освобожденную от боевиков трассу М-5, связывающую Дамаск и Алеппо. Как рассказали журналистам строители, основные повреждения дороги - от попадания минометных снарядов.

"Как только наши русские друзья помогли освободить нам трассу М-5, мы сразу принялись за работу. Сначала разгребали завалы, их тут было очень много. Немало работы было у саперов - они разминировали здесь все. Потом уже мы начали заделывать большие ямы от мин, ставили заплатки. А теперь задача полностью поменять асфальт на этом участке в 2 км", - рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.

По его словам, рабочим повезло в том плане, что тяжелой техники у боевиков не было, поэтому основные повреждения дороги - от минометных обстрелов.

В то же время в Захре - западном районе Алеппо - разбирают завалы, и, по оценке опытного водителя бульдозера Хуссейна Хашина, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуть этим кварталам довоенный облик. "Часто находим газовые баллоны, начиненные тротилом, снаряды. Однажды во время расчистки завалов под моим бульдозером взорвалась мина. Это было не здесь, в другом районе, несколько месяцев назад. Бульдозер пришлось списать, а вот я не пострадал! Так что я уже не боюсь, привык", - рассказал он. Хашин 10 лет работает в инженерных войсках. "Когда мы строили укрепления, по нам даже снайперы стреляли. Это опасная работа, но я должен ее выполнять", - убежден он.

Параллельно с работой строителей по восстановлению домов инженеры заняты ремонтом коммуникаций. Местный водопровод, который был защищен от обстрелов и вандализма металлическим боксом, все равно требует обновления. "Ведь эта ветка водопровода снабжает весь запад Алеппо, несколько десятков тысяч человек получают по нему воду. Так что нужно поскорее закончить эти работы", - объяснил журналистам инженер водоканала Нофель Шоман.