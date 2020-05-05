В Хабаровском крае за три дня майских праздников почти 170 раз подожгли траву

ТАСС, 5 мая. Почти 170 случаев загораний сухой растительности произошло в Хабаровском крае за первые три дня майских праздников. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"За первые три дня мая в крае произошло 168 загораний сухой растительности, в том числе за минувшие сутки - 71. Все они были оперативно ликвидированы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сотрудниками министерства совместно с представителями лесоохраны, лесничеств, полиции проводятся постоянные рейды и профилактическая работа с населением. Однако не все люди ответственно относятся к вопросам безопасности. Всего за праздничные дни проведено более 50 рейдов. "Составлено около 20 протоколов на физических лиц, еще столько же выдано предостережений, проинструктировано свыше 700 человек", - добавили в пресс-службе.

В Хабаровском крае на территории 15 муниципальных образований действует особый противопожарный режим. Он предполагает дополнительные меры по предотвращению возникновения пожаров и палов, среди них - запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ. Кроме того, проводится усиленное патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов.

На данный момент угрозе лесных пожаров в регионе подвержено 184 поселения. С начала пожароопасного периода в Хабаровском крае насчитывается 212 пожаров на общей площади 123 594 га. В прошлом году за аналогичный период в регионе было зафиксировано 277 возгораний.