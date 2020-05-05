В Еврейской АО умер первый пациент из-за коронавируса

ТАСС, 5 мая. Заразившаяся коронавирусной инфекцией женщина умерла в Еврейской автономной области, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции на территории региона.

"Эта информация достоверна", - сообщил представитель штаба, отвечая на вопрос журналистов по поводу появившейся информации о смерти женщины с положительным результатом на коронавирус.

Информация об этом появилась в мессенджерах.

По данным местных властей, на прошлый день в регионе было выявлено 158 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Из них 15 человек выздоровели, 62 пациента госпитализированы, еще 62 человека лечатся на дому амбулаторно. 19 осужденных из двух колоний, где введен карантин из-за вспышки инфекции, изолированы и получают лечение на территории учреждений.

Коечный фонд для больных с коронавирусом заполнен практически наполовину.