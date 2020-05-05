{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Еврейской АО умер первый пациент из-за коронавируса

По информации местных властей, всего в регионе выявлено 158 инфицированных

ТАСС, 5 мая. Заразившаяся коронавирусной инфекцией женщина умерла в Еврейской автономной области, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции на территории региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Эта информация достоверна", - сообщил представитель штаба, отвечая на вопрос журналистов по поводу появившейся информации о смерти женщины с положительным результатом на коронавирус.

Информация об этом появилась в мессенджерах.

По данным местных властей, на прошлый день в регионе было выявлено 158 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией. Это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Из них 15 человек выздоровели, 62 пациента госпитализированы, еще 62 человека лечатся на дому амбулаторно. 19 осужденных из двух колоний, где введен карантин из-за вспышки инфекции, изолированы и получают лечение на территории учреждений.

Коечный фонд для больных с коронавирусом заполнен практически наполовину.

Теги
РоссияЕврейская автономная областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Посольство в США установило связь еще с восемью школьниками из России
Глава диппредставительства Анатолий Антонов сообщил, что прорабатываться их возвращение на родину следующим рейсом с восточного побережья США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС