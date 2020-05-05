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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Новой Зеландии в шестой раз продлили действие режима ЧП в связи с пандемией

Этот режим будет действовать еще семь дней

СИДНЕЙ, 5 мая. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии вновь продлило действие режима чрезвычайного положения, объявленного 25 марта из-за распространения коронавируса нового вида. Об этом во вторник сообщил министр гражданской обороны страны Пеени Хенаре.

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"Чрезвычайное положение в стране будет продлено в шестой раз, еще на семь дней. После снижения уровня угрозы необходимо проявить особую бдительность, чтобы зафиксировать все наши достижения", - указано в сообщении Хенаре, опубликованном на сайте правительства.

В настоящий момент в Новой Зеландии выявлено 1 486 случаев заражения коронавирусом. В больницах страны находятся четыре человека с заболеванием, вызываемым вирусом, еще 164 пациента получают лечение амбулаторно. Вылечились 1 302 человека, умерли из-за коронавирусной инфекции 20 заболевших. За последние 48 часов в стране не было обнаружено новых случаев заражения.

25 марта правительство Новой Зеландии объявило режим чрезвычайного положения для того, чтобы максимально ограничить социальные контакты и обеспечить самоизоляцию граждан. 27 апреля, после существенного снижения числа зараженных, часть ограничений была отменена. Ожидается, что 13 мая правительство страны снимет еще часть введенных ранее запретов и снизит уровень угрозы безопасности и здоровью нации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Новая ЗеландияПандемия коронавируса нового типа
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