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Пандемия коронавируса нового типа

Россия поставила в Гвинею отечественные тесты на коронавирус

Исследования на месте проводят специалисты обеих стран

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россия направила в Гвинейскую Республику отечественные тест-системы и реагенты для проведения около 7 тыс. исследований на коронавирус нового типа. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В Гвинею уже поставлены российские тест-системы и реагенты для проведения около 7 тыс. исследований. Дополнительно будут направлены еще 10 тыс. тестов", - говорится в сообщении. На месте исследования проводят российские и гвинейские специалисты.

Уточняется, что в качестве помощи странам Африки в Демократическую Республику Конго в ближайшее время будут направлены две мобильные лаборатории, 10 тыс. тестов, а также десятки тысяч расходных материалов для лабораторий, с помощью которых можно будет тестировать не только на коронавирус, но и на другие инфекции, включая лихорадку Эбола.

Теги
ГвинеяРоссияПандемия коронавируса нового типа
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