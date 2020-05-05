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Пандемия коронавируса нового типа

Nike пожертвует более 140 тыс. единиц одежды медработникам США и Европы

Они также получат 32,5 тыс. пар обуви, специально созданной для медицинского персонала

ТАСС, 5 мая. Американская компания Nike будет сотрудничать с рядом благотворительных организаций, чтобы обеспечить медицинских работников в США и Европе, задействованных в лечении инфицированных коронавирусом, 140 тыс. единиц одежды, обуви и необходимого снаряжения. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на сайте компании.

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Согласно заявлению, медицинский персонал в числе прочего получит впервые специально созданные для него 32,5 тыс. пар обуви, которые будут направлены в госпитали Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса, Нью-Йорка, а также в ряд городов Европы, включая Барселону, Берлин, Лондон, Милан и Париж.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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