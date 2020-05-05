Единороссы просят проверить данные о выплатах заболевшим коронавирусом медикам Петербурга

ТАСС, 5 мая. Правозащитный центр "Единой России" просит прокуратуру проверить информацию СМИ о том, что медикам Санкт-Петербурга, заболевшим коронавирусом, для получения специальных выплат якобы надо доказывать связь заболевания с исполнением профессиональных обязанностей. Сопредседатель правозащитного центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов направил соответствующий запрос прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

"В правозащитный центр партии "Единая Россия" поступила информация о нарушении прав медицинских работников в городе Санкт-Петербурге. Сообщается о том, что порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, в значительной степени усложняет процесс получения единовременных выплат, а в отдельных случаях делает их получение невозможным", - говорится в запросе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий просит проверить факты, изложенные в СМИ, и проинформировать о результатах. К запросу прилагается публикация в издании "Московский комсомолец (Санкт-Петербург)", из которой следует, что специальная комиссия должна будет устанавливать степень вины в заражении коронавирусом самих медицинских работников.

"Согласно принятому на сегодняшний день порядку, основанием для единовременной выплаты является документ, подтверждающий, что медработник пострадал в результате оказания медицинской помощи. Документ этот выдает комиссия, сформированная в учреждении здравоохранения, то есть орган, сформированный администрацией учреждения, определяет, выплачивать конкретному работнику или его семье денежные средства или нет", - пояснил ТАСС Старшинов.

Он подчеркнул, что, учитывая характер и особенности работы медиков, которые сегодня практически круглосуточно заняты в борьбе с распространением коронавируса, недопустимо скатываться в бюрократию при решении вопроса о выплате им компенсаций.

"СМИ обращают внимание на то, что для получения выплат медработник должен доказать, что заболел коронавирусом на работе, более того, одним из оснований для отказа в выплате является наличие вины медработника в заболевании", - обратил внимание сопредседатель правозащитного центра. Он пояснил, что в "Единой России" считают необходимым "проверить данные факты и внести требование об изменении порядка признания медработников Санкт-Петербурга пострадавшими" в соответствии с законом "Об антикоррупционной экспертизе".