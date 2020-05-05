{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Единороссы просят проверить данные о выплатах заболевшим коронавирусом медикам Петербурга

В правозащитный центр партии поступила информация о том, что порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, усложняет процесс получения выплат

ТАСС, 5 мая. Правозащитный центр "Единой России" просит прокуратуру проверить информацию СМИ о том, что медикам Санкт-Петербурга, заболевшим коронавирусом, для получения специальных выплат якобы надо доказывать связь заболевания с исполнением профессиональных обязанностей. Сопредседатель правозащитного центра, депутат Госдумы Михаил Старшинов направил соответствующий запрос прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В правозащитный центр партии "Единая Россия" поступила информация о нарушении прав медицинских работников в городе Санкт-Петербурге. Сообщается о том, что порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, в значительной степени усложняет процесс получения единовременных выплат, а в отдельных случаях делает их получение невозможным", - говорится в запросе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий просит проверить факты, изложенные в СМИ, и проинформировать о результатах. К запросу прилагается публикация в издании "Московский комсомолец (Санкт-Петербург)", из которой следует, что специальная комиссия должна будет устанавливать степень вины в заражении коронавирусом самих медицинских работников.

"Согласно принятому на сегодняшний день порядку, основанием для единовременной выплаты является документ, подтверждающий, что медработник пострадал в результате оказания медицинской помощи. Документ этот выдает комиссия, сформированная в учреждении здравоохранения, то есть орган, сформированный администрацией учреждения, определяет, выплачивать конкретному работнику или его семье денежные средства или нет", - пояснил ТАСС Старшинов.

Он подчеркнул, что, учитывая характер и особенности работы медиков, которые сегодня практически круглосуточно заняты в борьбе с распространением коронавируса, недопустимо скатываться в бюрократию при решении вопроса о выплате им компенсаций.

"СМИ обращают внимание на то, что для получения выплат медработник должен доказать, что заболел коронавирусом на работе, более того, одним из оснований для отказа в выплате является наличие вины медработника в заболевании", - обратил внимание сопредседатель правозащитного центра. Он пояснил, что в "Единой России" считают необходимым "проверить данные факты и внести требование об изменении порядка признания медработников Санкт-Петербурга пострадавшими" в соответствии с законом "Об антикоррупционной экспертизе".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Башкирию вылетели спецрейсами еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Анализы на новую коронавирусную инфекцию у них отрицательные
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС