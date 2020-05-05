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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирию вылетели спецрейсами еще 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Анализы на новую коронавирусную инфекцию у них отрицательные

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Еще два самолета вылетели в Башкирию с Чаяндинского месторождения во вторник, спецрейсами вывезены 200 вахтовиков, сообщили журналистам в оперативном штабе Якутии.

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Власти республики 17 апреля объявили карантин на месторождении в Ленском районе. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзор подтвердил 39 случаевзаражения коронавирусом. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

"Вывоз вахтовых рабочих с Чаянды продолжается. Сегодня утром из аэропорта Талакан вылетели в Уфу еще два спецрейса. Домой возвращаются еще 200 жителей Башкортостана, у которых закончилась вахта, отсутствуют признаки ОРВИ и анализы на новую коронавирусную инфекцию отрицательные", - говорится в сообщении.

К работам вахтовым методом на месторождении привлечено 1,8 тыс. жителей Башкирии, а также большое число рабочих из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей. Накануне Башкирия уже приняла 400 здоровых вахтовиков. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 человека - в Ноябрьск (ЯНАО). Еще 61 находится в стационарах Якутии.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС поручено организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. По сообщению оперштаба, на Чаяндинском месторождении проводится повторное тестирование работников на коронавирус. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койкомест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

В Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека, 4 умерли. В России 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356.

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РоссияБашкортостанЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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