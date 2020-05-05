СМИ: еще 130 незараженных членов экипажа Costa Atlantica сошли на берег

ТОКИО, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 130 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, у которых не было выявлено заражения новым коронавирусом, сошли на берег после получения соответствующего разрешения от японских властей. Об этом во вторник сообщает агентство Кyodo.

125 из них являются гражданами Филиппин, информация о гражданстве остальных пяти человек не приводится. Ожидается, что в ближайшее время они вернутся на родину.

3 мая на берег с лайнера спустились 44 члена экипажа из Индонезии, которые также не заразились коронавирусом.

На борту лайнера, который стоит в японском порту Нагасаки, находятся около 400 членов экипажа, из них инфицированы более 150 человек. Пассажиров на судне нет. В экипаже, по данным посольства РФ в Японии, есть один россиянин, у которого также был обнаружен коронавирус. Дипломаты следят за оказанием ему квалифицированной медицинской помощи.

Другой круизный лайнер - Diamond Princess - в феврале и марте стоял в карантине в порту Иокогама близ Токио. На его борту было выявлено 712 инфицированных, 13 человек умерли.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 15,9 тыс., при этом 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 563 летальных исхода.