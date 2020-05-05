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Пандемия коронавируса нового типа

В Таиланде за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения королевства сообщило, что в стране уже неделю не фиксируют случаи смерти из-за инфекции

БАНГКОК, 5 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда зарегистрировали за сутки единственный новый случай инфицирования коронавирусом. Как сообщило во вторник министерство здравоохранения королевства, общее число заразившихся достигло 2 988.

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По его данным, единственным инфицированным является гражданин Таиланда из южной провинции Наратхиват. В течение последних суток семь человек были выписаны из больниц, в общей сложности выздоровели 2 747 пациентов. В медицинских учреждениях остаются 187 человек.

В ведомстве отметили, что за сутки не было зафиксировано ни одного летального исхода. Данный показатель держится уже неделю. Всего в стране из-за коронавируса умерли 54 человека, в том числе один россиянин.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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