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75-летие Победы

Персональные праздничные концерты пройдут во дворах ветеранов в День Победы в Приморье

Во двор к каждому ветерану приедет украшенный автомобиль, из которого выйдет артист в военной форме

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Персональные концерты для ветеранов пройдут в Приморье в День Победы во дворах, где живут участники Великой Отечественной войны (ВОВ). Для каждого из них выступит артист в военной форме с Георгиевской ленточкой на груди, а ветеран и его соседи смогут посмотреть выступление из окон и с балконов, чтобы не нарушать режим самоизоляции, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

В этом году массовые мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в ВОВ перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако президент России Владимир Путин 9 мая по традиции возложит цветы к Вечному огню и обратится ко всем россиянам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, полноценное празднование 75-летия Победы пройдет тогда, когда это станет безопасно с эпидемической точки зрения.

"9 мая во двор к каждому ветерану в селах и городах края приедет празднично украшенный автомобиль, оснащенный звуковой усиливающей аппаратурой. Из него выйдет артист в военной форме, с Георгиевской ленточкой на груди и в микрофон по имени обратится к проживающему в доме участнику Великой Отечественной войны, поздравит с Днем Победы, расскажет его боевую историю и исполнит известную патриотическую песню. Виновник торжества и его соседи смогут наблюдать за концертом из открытых окон и с балкона", - сообщила пресс-служба.

Все музыканты будут в средствах индивидуальной защиты, они обратятся к публике с просьбой не спускаться во двор, не собираться вместе, а слушать песни из окон или с балконов, находясь в своих квартирах, чтобы не нарушать режим самоизоляции и не создавать дополнительных рисков для здоровья. Только по Владивостоку уже сформировано 30 мини-бригад, которые будут поздравлять ветеранов с 9 мая. Каждая команда посетит семь-восемь ветеранов.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток75-летие Победы
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