Лев Лещенко пригласил всех желающих 9 мая спеть песню "День Победы" на разных языках

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко пригласил всех желающих присоединиться к акции "День Победы на разных языках" и 9 мая исполнит знаменитую песню, посвященную Победе в Великой Отечественной войне на разных языках. Об этом сообщила во вторник пресс-служба партии "Единая Россия".

"Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на родных языках. Заходите на наш сайт pobeda-2020.ru", - приводятся в сообщении слова Лещенко.

В пресс-службе отметили, что проект "День Победы на разных языках" реализуется силами оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа". Партнерами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение "Волонтеры Победы".

"На сайте pobeda-2020.ru с 8 мая будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего - более 100 языков). Участники акции могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни. Выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным каналам телевидения", - говорится в пресс-релизе.