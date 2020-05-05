Батуми и Кутаиси открылись для въезда и выезда

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Два крупных грузинских города Батуми (Аджарская АР) и Кутаиси (край Имерети), которые были закрыты с 15 апреля из-за коронавируса, со вторника открыты. Об этом сообщил журналистам мэр Батуми Лаша Комахидзе.

"В Батуми уже возможно передвижение без всяких ограничений, однако это должно происходить до комендантского часа. Комендантский час опять действует. Что же касается блокпостов на дорогах, то они останутся для того, чтобы осуществлять термоскрининг людей, въезжающих в город", - сказал Комахидзе.

Решение открыть Батуми и Кутаиси было озвучено в понедельник премьер-министром Грузии Георгием Гахарией на заседании правительства. Закрытыми по-прежнему останутся Тбилиси и город Рустави (край Квемо Картли).

Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави закрыли для въезда и выезда 15 апреля в рамках предпринимаемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по стране. Изначально это решение было принято на 10 дней, но после продления режима чрезвычайного положения до 22 мая этот вопрос отложили на неопределенный срок. Общее число жителей этих четырех крупнейших городов составляет более 1,6 млн человек.

В Грузии из-за пандемии с 21 марта по 22 мая действует режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 о 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) вводится комендантский час.

По последним данным, в стране выявлены 593 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией были доставлены на родину из-за рубежа. 223 человека выздоровели. На карантине находятся более 4,8 тыс. человек, в стационарах - 500, девять пациентов умерли.