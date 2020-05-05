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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Все очаги пожаров в зоне ЧАЭС локализованы

Спасатели борются с тлением на ряде участков

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины проводят работу по тушению отдельных очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территориях Киевской и Житомирской областей, открытого огня нет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы", - заверили в ГСЧС. По состоянию на 07:00 вторника в Киевской области "подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников на участках, пройденных огнем". К тушению в этом регионе привлечены 210 человек и 74 единицы техники.

В Житомирской области открытого огня также не зафиксировано. "Пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы", - проинформировали спасатели, напомнив, что накануне на территории последнего были ликвидированы три очага возгорания лесной подстилки. "По состоянию на 07:00 5 мая, подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - отметили в пресс-службе. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 114 человек и 28 единиц техники.

В ведомстве заверили, что радиационная обстановка в зоне отчуждения стабильная, показатели не превышают допустимых значений.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огнем уже уничтожено не менее 11,5 тыс. га заповедных территорий. Основными причинами пожаров специалисты называют поджоги. По утверждениям властей, на данный момент, несмотря на пожароопасную ситуацию в зоне отчуждения, радиационной угрозы населению нет.

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УкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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