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Пандемия коронавируса нового типа

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Карелии превысило 100

В регионе зафиксировали 12 новых случаев инфицирования

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 мая. /ТАСС/. Прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Карелии за сутки составил 12 человек. Таким образом, в республике во вторник число заразившихся превысило 100, достигнув отметки в 103 случая, сообщили у себя на странице "ВКонтакте" министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"На 5 мая у 103 человек в Республике Карелия подтверждена коронавирусная инфекция, плюс 12 случаев за сутки", - говорится в сообщении.

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Больше всего новых случаев заражения - пять - произошло в Петрозаводске, по одному зафиксированы в городах Сегежа, Кондопога, а также в поселках Сортавальского, Питкярантского и Прионежского районов, два новых случая выявлены в Олонце. "COVID-19 подтвержден у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, работавших в строительной бригаде в Олонце. Как сообщалось ранее, они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу", - уточнили в региональном оперштабе по борьбе с новой инфекцией.

Также выросло количество выздоровевших - за сутки 17 человек. "Общая заболеваемость в Карелии - 16,8 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раз выше и составляет 99 случаев, по Северо-Западу - 81,6", - отметили в оперштабе.

В Карелии действует режим повышенной готовности, по распоряжению глав региона, все въезжающие на территорию республики обязаны выдержать двухнедельный карантин. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18095 человек, умерли 1356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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