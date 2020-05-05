{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Токаев призвал помнить о бедах, которые может принести война

Президент Казахстана также назвал общим делом послевоенное восстановление экономики СССР

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал помнить о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны, и не забывать, к каким бедам могут привести вооруженные конфликты.

На эту тему
Президент Казахстана: отрицать роль СССР в Победе — значит идти против истины

"Во-первых, я хотел бы пожелать здоровья оставшимся ветеранам войны. Во-вторых, я хотел бы пожелать людям, которым посчастливилось жить в мирное время, помнить о бедах и жестокостях ушедшей войны, не забывать беспримерный подвиг наших отцов в этой войне. И в-третьих, конечно же, я хотел бы пожелать всем мира", - сказал Токаев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Говоря о послевоенном восстановлении экономики СССР, Токаев подчеркнул, что это было общим делом. По его словам, республика тогда активно помогала восстанавливаться и Украине, и Белоруссии, и РСФСР. "Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад. Но и та продукция, которая производилась в самом Казахстане, [направлялась в другие республики], - отметил президент. - Я полагаю, что это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой".

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 80 тыс.
В столице выявили 5 714 новых случаев инфицирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС