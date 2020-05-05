Токаев призвал помнить о бедах, которые может принести война

"Во-первых, я хотел бы пожелать здоровья оставшимся ветеранам войны. Во-вторых, я хотел бы пожелать людям, которым посчастливилось жить в мирное время, помнить о бедах и жестокостях ушедшей войны, не забывать беспримерный подвиг наших отцов в этой войне. И в-третьих, конечно же, я хотел бы пожелать всем мира", - сказал Токаев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Говоря о послевоенном восстановлении экономики СССР, Токаев подчеркнул, что это было общим делом. По его словам, республика тогда активно помогала восстанавливаться и Украине, и Белоруссии, и РСФСР. "Буквально эшелонами шли заводы, фабрики, поскольку в свое время они были эвакуированы на территорию Казахстана и теперь возвращались назад. Но и та продукция, которая производилась в самом Казахстане, [направлялась в другие республики], - отметил президент. - Я полагаю, что это было общее дело, общий порыв. Советский Союз вышел из Второй мировой войны великой державой".