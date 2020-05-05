Токаев считает, что России удается поддержать дух сотрудничества в борьбе с пандемией

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину удается поддерживать дух сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По его словам, мир "в целом" достойно выходит из этой труднейшей ситуации. "Я благодарен президенту Российской Федерации, который поддерживает этот дух сотрудничества, - сказал он. - Мы время от времени консультируемся друг с другом, обмениваемся информацией".

"Это крайне важно с точки зрения международной солидарности", - подчеркнул Токаев.

Президент добавил, что, по его мнению, всем странам необходимо работать сообща для достижения единой победы над вирусом. "Если, так сказать, виртуально рассуждать на эту тему, то, конечно же, мировое сообщество должно сплотиться, прежде всего", - указал он.

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