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Пандемия коронавируса нового типа

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

По словам Бориса Белякова, самочувствие премьера остается в целом нормальным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, его лечение проходит планово. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.

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"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей, - сказал Беляков. - Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". "Премьер министр активно общается с коллегами по телефону", - добавил пресс-секретарь.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил премьера позвонить ему из больницы. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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