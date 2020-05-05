Проект "Россия - моя история" запустил онлайн-квест к юбилею Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Специалисты проекта "Россия - моя история" к 75-летию Победы разработали и запустили онлайн-квест, посвященный истории Великой Отечественной войны, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"По сути, это ролевая игра с элементами квеста. Вы выбираете персонажа, и его судьба зависит от вас: что вы выберете или как ответите на вопрос. Все персонажи выдуманы, хотя для вдохновения брали некоторые реальные биографии: создатели вдохновлялись боевыми подвигами Даяна Мурзина, Алексея Ботяна, Александра Печерского, снайперов Василия Зайцева, Федора Охлопкова, Михаила Буденкова, механика Ивана Красносельских и миллионами простых солдат, героически служивших Родине", - сказал собеседник.

Он уточнил, что игра "Путь к победе" разработана на основе бота в мессенджере Telegram. Пользователь может пройти игру за одного из четырех персонажей: фронтовика, снайпера, диверсанта, труженика тыла. Чтобы дойти до конца игры - до Победы, - нужно выбрать определенную стратегию и знать ответы на вопросы о ходе войны. Если с первой попытки это не удается, можно переиграть ситуацию снова.

По данным пресс-службы, игра доступна с 5 мая.

"День Победы в Великой Отечественной войне для нас один из главных праздников в году. К нему все парки проекта "Россия - моя история" активно готовятся, как ко времени, когда голос истории становится громче. Команда проекта в этом году предлагает зрителям, находящимся на самоизоляции, десятки новых форматов, которые свободны от географических границ. Квест, созданный по инициативе уфимского парка, дополняет общую программу мероприятий тем, что сейчас называется геймификацией образования", - привели в пресс-службе слова руководителя московского исторического парка "Россия - моя история" Ивана Есина.

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.