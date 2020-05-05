Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 10 102

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 102 и сейчас составляет 155 370 человек во всех регионах страны. Выздоровело на данный момент 19 тыс. 865 человек, 1451 человек умер, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 7%. Отмечается, что 4961 (49,1%) случаев из новых зафиксированных выявлены активно как бессимптомные.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до 19 865, за сутки выписали 1 770 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в РФ выросло до 1 451, за сутки умерли 95 человек.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки составил менее 7% против 7,85% днем ранее.