{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирию прибыли 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии

Их направили в обсерватор на специально подготовленных автобусах

УФА, 5 мая. /ТАСС/. Два спецрейса с вахтовиками из Якутии прибыли в аэропорт "Уфа", в Башкирию вернулись 200 рабочих с Чаяндинского месторождения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Власти Республики Саха (Якутия) 17 апреля объявили карантин на месторождении в Ленском районе. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев коронавируса. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"5 мая аэропорт "Уфа" встретил два рейса SYL 9202 и SYL 9206 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 200 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Каждый рейс перевез по 100 пассажиров. По прилете произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работников обеспечили индивидуальными средствами защиты, а багаж и воздушные суда были продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".

К работам вахтовым методом на месторождении привлечено 1,8 тыс. жителей Башкирии, а также большое число рабочих из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей. Накануне Башкирия уже приняла 400 здоровых вахтовиков. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 человека - в Ноябрьск (ЯНАО). Еще 61 находится в стационарах Якутии.

Теги
РоссияБашкортостанЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС