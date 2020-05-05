В Башкирию прибыли 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Якутии

Власти Республики Саха (Якутия) 17 апреля объявили карантин на месторождении в Ленском районе. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев коронавируса. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

УФА, 5 мая. /ТАСС/. Два спецрейса с вахтовиками из Якутии прибыли в аэропорт "Уфа", в Башкирию вернулись 200 рабочих с Чаяндинского месторождения, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"5 мая аэропорт "Уфа" встретил два рейса SYL 9202 и SYL 9206 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 200 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Каждый рейс перевез по 100 пассажиров. По прилете произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что аэропорт принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работников обеспечили индивидуальными средствами защиты, а багаж и воздушные суда были продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".

К работам вахтовым методом на месторождении привлечено 1,8 тыс. жителей Башкирии, а также большое число рабочих из Омской, Новосибирской, Иркутской и Челябинской областей. Накануне Башкирия уже приняла 400 здоровых вахтовиков. До этого 50 человек были вывезены в Омск, 44 человека - в Ноябрьск (ЯНАО). Еще 61 находится в стационарах Якутии.