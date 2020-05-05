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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области превысило 2 тыс.

В регионе подтвердились 127 новых случаев инфицирования

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 127 жителей Мурманской области, общее количество заболевших превысило 2 тыс. человек, из них 1 801 случай зафиксирован на стройплощадке в Белокаменке. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" был выявлен очаг заражения коронавирусом, на стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тысяч человек.

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"По состоянию на 10:00 05.05.2020 в Мурманской области выявлено 127 новых случаев заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2101, из них 1801 - на стройплощадке в Белокаменке", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 1974 случаях заражения в Мурманской области, из них 1 680 случаев было зафиксировано в Белокаменке. Компания "Велесстрой" сообщала о временной приостановке работы на объекте для проведения дезинфекции. С целью максимального разобщения работников на территории временного жилого городка "Велесстроя" в Белокаменке возводят дополнительные модули общежитий. Одно из них, на 144 места, уже сдано в эксплуатацию 30 апреля, еще два должны сдать 10 и 15 мая. Во всех трех новых общежитиях будут расселены 700 человек, по три человека в комнате. В Мурманск прибыл паром "Принцесса Анастасия", который планируют использовать в качестве обсерватора для рабочих со стройплощадки в Белокаменке.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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