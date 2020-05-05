Число заразившихся коронавирусом в Мурманской области превысило 2 тыс.

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтверждены еще у 127 жителей Мурманской области, общее количество заболевших превысило 2 тыс. человек, из них 1 801 случай зафиксирован на стройплощадке в Белокаменке. Об этом во вторник сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

В Белокаменке под Мурманском компания "Новатэк" возводит Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, работы выполняют 20 подрядных организаций, среди рабочих одной из них - компании "Велесстрой" был выявлен очаг заражения коронавирусом, на стройплощадке "Велесстроя" было занято более 4,6 тысяч человек.