Почти 140 тыс. россиян в апреле упрощенно оформили и продлили инвалидность

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Почти 140 тыс. россиян оформили и продлили инвалидность в упрощенном порядке и без личного обращения с начала апреля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ во вторник.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. До 1 октября инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека, ни на какие экспертизы ездить будет не нужно.

"Временным порядок установления инвалидности позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности автоматически на полгода, а также назначать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы. В апреле почти 140 тыс. граждан воспользовались этим упрощенным порядком, в том числе в упрощенном порядке продлена инвалидность для 7,25 тыс. детей", - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде рассказали, что с начала апреля более 55,4 тыс. россиянам автоматически была продлена ранее установленная группа инвалидности. Еще 83,5 тыс. гражданам инвалидность была установлена впервые на основании документов от медицинских организаций.

Согласно постановлению правительства, автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности предусмотрено, в том числе для детей-инвалидов, на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа. Если срок продления инвалидности наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность будет автоматически продлена на полгода.

В ведомстве добавили, что гражданам, которым медицинскими организациями были или будут оформлены направления на получение инвалидности, освидетельствование будет проводиться без их личного участия. Назначение и выплата пенсий будут осуществляться ПФР на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений со стороны граждан.