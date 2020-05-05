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Пандемия коронавируса нового типа

Онкодиспансер Калмыкии закрыли на карантин из-за коронавируса у медработников

В учреждении проведут дезинфекцию

ЭЛИСТА, 5 мая. /ТАСС/. Карантин объявлен в республиканском онкологическом диспансере в Калмыкии из-за выявления коронавируса у двух медицинский работников, сообщил во вторник в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"На сегодняшний день с целью профилактических мероприятий ввиду того, что у двух сотрудников онкологического диспансера была выявлена при тестировании коронавирусная инфекция и они отправлены на карантин, в течение трех дней мы будем в онкологическом диспансере проводить карантинные мероприятия, дезинфекцию тотальную, для того, чтобы не прерывать оказание медпомощи онкологическим больным", - сказал министр.

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По экстренным показаниям пациентов будут пока принимать в республиканской больнице, пояснил Кикенов.

По данным оперштаба республики, по состоянию на вторник, в Калмыкии зарегистрирован 351 случай заражения коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С начала пандемии выздоровели 54 человека с коронавирусом, из них четверо детей. Умерли пять человек.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия коронавируса нового типа
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