Онкодиспансер Калмыкии закрыли на карантин из-за коронавируса у медработников

ЭЛИСТА, 5 мая. /ТАСС/. Карантин объявлен в республиканском онкологическом диспансере в Калмыкии из-за выявления коронавируса у двух медицинский работников, сообщил во вторник в прямом эфире в соцсети Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"На сегодняшний день с целью профилактических мероприятий ввиду того, что у двух сотрудников онкологического диспансера была выявлена при тестировании коронавирусная инфекция и они отправлены на карантин, в течение трех дней мы будем в онкологическом диспансере проводить карантинные мероприятия, дезинфекцию тотальную, для того, чтобы не прерывать оказание медпомощи онкологическим больным", - сказал министр.