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Уровень загрузки отелей на китайском курорте Санья на майские праздники превысил 50%

Рост числа отдыхающих в гостиницах превзошел ожидания и прогнозы

САНЬЯ /Китай/, 5 мая. /ТАСС/. Уровень загруженности гостиничной отрасли курортного города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) в выходные по случаю Международного дня трудящихся превысил 50%. Об этом сообщил информационный портал Sanya Xin-Wen Wang.

По его данным, на фоне сложной эпидемической ситуации в период до 1 мая уровень загрузки отелей Саньи составлял около 30%. В материале подчеркивается, что рост числа отдыхающих в гостиницах города в период майских праздников "превысил ожидания и прогнозы участников отрасли". Отмечается, что загрузка большей части отелей составила 60%, а некоторых - 80%.

Выходные дни в Китае по случаю празднования Международного дня трудящихся продлятся с 1 по 5 мая.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).

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Китай
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