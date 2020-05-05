Российский паспорт вручили ветерану из Луганской области

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Паспорт гражданина Российской Федерации вручили в Ставропольском крае 91-летней Маргарите Комаровой - ветерану Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю в рамках проводимой работы по урегулированию правового статуса ветеранов Великой Отечественной войны установили, что на территории региона проживает 91-летняя женщина, прибывшая из Луганской области. Руководством краевого главка было принято решение в кратчайшие сроки оформить необходимые документы и накануне празднования 75-й годовщины Победы вручить российский паспорт ветерану Великой Отечественной войны по месту жительства", - сказала она.

По словам Волк, при вручении российского паспорта Маргарите Федоровне Комаровой присутствовала ее внучка, которая разделила волнительный момент вместе со своей бабушкой. Сотрудники полиции поздравили ветерана с приближающимся 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

Маргарита Комарова родилась и выросла в Ивановской области. Когда началась война, ей было 13 лет. Вместе с оставшимися в деревне жителями девочка пошла работать в колхоз. В 17-летнем возрасте она получила медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В 1957 году вместе со своей семьей она переехала в Луганскую область, где жила и работала.