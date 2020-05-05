{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Российский паспорт вручили ветерану из Луганской области

91-летнюю Маргариту Комарову, прибывшую в Ставропольский край из Луганской области, поздравили с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и пожелали ей здоровья и долгих лет жизни

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Паспорт гражданина Российской Федерации вручили в Ставропольском крае 91-летней Маргарите Комаровой - ветерану Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю в рамках проводимой работы по урегулированию правового статуса ветеранов Великой Отечественной войны установили, что на территории региона проживает 91-летняя женщина, прибывшая из Луганской области. Руководством краевого главка было принято решение в кратчайшие сроки оформить необходимые документы и накануне празднования 75-й годовщины Победы вручить российский паспорт ветерану Великой Отечественной войны по месту жительства", - сказала она.

По словам Волк, при вручении российского паспорта Маргарите Федоровне Комаровой присутствовала ее внучка, которая разделила волнительный момент вместе со своей бабушкой. Сотрудники полиции поздравили ветерана с приближающимся 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также пожелали ей здоровья и долгих лет жизни.

Маргарита Комарова родилась и выросла в Ивановской области. Когда началась война, ей было 13 лет. Вместе с оставшимися в деревне жителями девочка пошла работать в колхоз. В 17-летнем возрасте она получила медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". В 1957 году вместе со своей семьей она переехала в Луганскую область, где жила и работала.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Молния
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС