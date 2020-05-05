В Архангельске акция "Бессмертный экипаж" пройдет онлайн и продлится после Дня Победы

ТАСС, 5 мая. Акция "Бессмертный экипаж", посвященная участникам Северных конвоев стран антигитлеровской коалиции, пройдет 9 мая в Архангельске в режиме онлайн. Как во вторник рассказал ТАСС координатор акции Георгий Гудим-Левкович, проект будет продолжен и после Дня Победы.

"Бессмертный экипаж" в Архангельске в этом году пройдет 9 мая в онлайн формате. Чтобы стать его участником, нужно добавить на стене группы фамилию, имя, отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику. Мы также предлагаем всем членам "Бессмертного экипажа" сделать репост со ссылкой на группу на своей странице и пригласить в нее друзей", - сказал Гудим-Левкович.

Идея "Бессмертного экипажа" появилась в 2015 году на Соловках. В июле 2015 года на островах открылся Всероссийский слет ветеранов Соловецкой школы юнг. На торжественном митинге учащиеся Архангельской школы соловецких юнг дали ветеранам клятву верности боевым традициям и впервые прошли строем с портретами павших в морских сражениях. В 2016 году к 75-летию прихода в Архангельск первого конвоя "Дервиш" в институте им. Воронина была сделана выставка 100 портретов участников конвоев - 50 из СССР, 50 из стран антигитлеровской коалиции.

В Архангельске 9 мая колонна "Бессмертного экипажа" участвует в шествии "Бессмертного полка", являясь самой многочисленной. В 2019 году в ее составе прошли более тысячи человек. "В этом году мы готовились и до последнего, конечно, надеялись. Но пусть это будет онлайн проект, который будет продолжаться, в том числе как подготовка к 2021 году, когда мы будем отмечать 80-летие прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш", - добавил собеседник агентства.

Участники клуба "Братство северных конвоев" 8 мая возложат цветы к памятнику, посвященному северным конвоям на Набережной Архангельска и к британскому воинскому мемориалу на Кузнечевском кладбище в Архангельске, где похоронены семь иностранных участников союзных конвоев, погибших в 1942-44 годах. Это четыре летчика и три моряка. "Конечно, все будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер", - отметил координатор акции.

История конвоев

31 августа 1941 года в Архангельск из Великобритании пришел первый союзный конвой, позднее названный "Дервиш". Он состоял из семи транспортов в сопровождении боевых кораблей.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей и фронта, и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.