Лига безопасного интернета зафиксировала в апреле 3 701 фейк о новом коронавирусе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лига безопасного интернета зафиксировала в апреле 3 701 фейковое сообщение о ситуации с распространением в России новой коронавирусной инфекции. Порядка 13% такой информации было удалено или заблокировано, сообщила во вторник директор организации Екатерина Мизулина в эфире телеканала " Россия-24 ".

"В апреле этого года Лига безопасного интернета получила порядка десяти тысяч обращений от граждан в связи с распространением фейковой информации в интернете. Нашими активистами выявлено 3 701 фейковое сообщение, поданы соответствующие жалобы в администрации социальных сетей и мессенджеров. Ряд материалов был передан в правоохранительные органы. В данный момент мы можем говорить, что порядка 13% из этих сообщений было либо удалено либо заблокировано", - сказала она.

По словам Мизулиной, больше всего фейков было распространено в Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской области, республиках Крым и Татарстан, ряде регионов Северного Кавказа. "Достаточно сложно зачастую установить изначальный источник распространения информации, но сейчас очень активно подключились к этой работе социальные сети, кроме YouTube, - отметила она. - Могу прямо сказать, что YouTube абсолютно бездействует в этом направлении. Очень активно подключилось руководство администрации мессенджеров".

Директор организации сообщила, что было возбуждено более десяти уголовных дел по факту распространения ложной информации о коронавирусе. При этом авторы ряда фейков не находятся на территории РФ. "Например, фейк, что на российской авиабазе в Сирии произошло массовое заражение военнослужащих, был распространен с территории Украины. Также с территории Украины был распространен фейк о том, что президент РФ болен коронавирусом и находится в неком бункере. Конечно, этих авторов будет достаточно сложно привлечь к ответственности", - добавила она.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лиги безопасного интернета, в ряде регионов были распространены сообщения о массовом сборе средств для покупки препаратов и средств индивидуальной защиты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а также о том, что вертолеты инфицируют коронавирусом города с воздуха и что монахов принудительно записывают в зараженные. В социальной сети "Вконтакте" выявлены фейки, что ни скорая, ни врачи не приезжают к пациенту несколько дней. В Забайкальском крае появился фейк о продаже медицинских масок с символикой Дня Победы и перечислении части средств ветеранам.

Работой по выявлению фейков о вирусе в сети занимаются 126 волонтеров Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Их задача - найти фейковые сообщения и отправить жалобы в администрацию социальных сетей или мессенджеров. "Самые вопиющие факты распространения дезинформации" Лига передает в правоохранительные органы.