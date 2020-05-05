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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт назвал ошибочными данные о том, что курящие меньше заражаются коронавирусом

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн подчеркнул, что употребление табачной продукции любыми способами опасно

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Появляющиеся в некоторых СМИ данные о том, что курильщики меньше заражаются новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности. Более того, курение в период пандемии может привести к неблагоприятным исходам в случае заболевания COVID-19, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

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"В последнее время в СМИ появляются материалы, рассказывающие о том, что "коронавирус меньше затрагивает курильщиков". Данная информация, по нашему мнению, не соответствует действительности. Более того - она опасна для здоровья! Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 - смертельно", - цитирует его во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

На сегодняшний день нет достоверных данных, дающих основания предполагать позитивное воздействие никотина. Но есть достоверные данные, накопленные ученными о серьезном снижении иммунитета у курильщиков, сказал Брюн. "Можно предположить, что подобные информационно-научные "вбросы" организовываются заинтересованными лицами и производителями", - добавил он.

"Если вам необходима помощь в решении проблем болезней зависимости - обращайтесь в государственные наркологические учреждения здравоохранения. В частности, в Москве работает круглосуточная бесплатная горячая линия Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения +7 495 709 64 04", - сказал нарколог.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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