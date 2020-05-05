{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Германский институт предупредил о второй и третьей волнах распространения коронавируса

Глава института Лотар Вилер подчеркнул, что система здравоохранения Германии хорошо подготовлена к новым вспышкам

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Германские специалисты исходят из того, что предстоит столкнуться со второй и даже третьей волнами распространения коронавируса нового типа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна", - сказал он. "Я исхожу из того - и это подтверждают эксперты, что будут вторая и третья волны распространения инфекции", - заметил Вилер.

Глава института подчеркнул, что система здравоохранения Германии хорошо подготовлена к новым вспышкам. "Мы многое для этого сделали. Врачи сейчас знают, как поступать с пациентами. У нас будут лучше терапевтические средства", - отметил он.

Вилер сообщил о намерении увеличить количество проводимых тестов на коронавирус. Всего до сих пор в Германии было сделано около 2,4 млн лабораторных тестов. "В день можно делать 142 тыс. тестов в 132 лабораториях", - сообщил он.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Решение о переносе сроков ЕГЭ может быть принято после 12 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС