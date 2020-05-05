В минздраве Италии считают, что пока нет данных о скором окончании пандемии

"Об эффективности карантина свидетельствует несколько объективных данных, - говорит он. - 3 апреля в отделениях интенсивной терапии находилось более четырех тысяч человек, сегодня это число сократилось более чем вдвое. 27 марта был зарегистрирован самый высокий показатель смертности за сутки - более 950 человек. Сейчас это число опустилось ниже 200. До введения карантина коэффициент репродукции составлял почти 3,5 - это значит, что один человек мог заразить более трех других. Сейчас этот показатель опустился ниже 1. Мы говорим о 0,5-0,7".

РИМ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Глава Высшего совета здравоохранения Италии Франко Локателли полагает, что жесткий карантин стал главным инструментом сдерживания распространения коронавируса в центральных и южных частях Италии. Об этом он сказал во вторник в интервью корреспонденту ТАСС, подводя первые итоги борьбы с пандемией в стране, начавшей постепенный выход из режима действовавших с 10 марта строгих ограничительных мер.

"Главная задача на нынешнем этапе, когда возобновляется какая-то деятельность, удерживать этот показатель ниже 1, - продолжил эксперт. - На данном этапе, разумеется, крайне важно соблюдать все нормы предосторожности. Достаточно полезным может быть приложение для мобильных устройств (при помощи которого осуществляется контроль за возможными контактами с инфицированными - прим. ТАСС), а также жесткий контроль за возможными новыми вспышками для оперативного их подавления на локальном уровне. Не прибегая к новой остановке всей страны".

"Пока у нас нет данных, которые позволяют говорить о скором окончании пандемии. Решением станет вакцина, но наши знания об иммунологических реакциях на этот вирус пока достаточно ограничены. Изучение функций иммунологической защиты и ее сроков поможет лучше понять, какой стратегией руководствоваться при разработке вакцины. Обычно на разработку вакцины может уходить 5-10 лет. Сейчас мы хотим надеяться на сокращение этих сроков до года-двух, но было бы иллюзорно полагать, что вакцина будет готова за несколько месяцев", - предупредил Локателли. Он возглавил Высший совет здравоохранения при Минздраве в прошлом году и входит в научно-технический комитет, чьими указаниями руководствуется правительство при принятии стратегии борьбы с пандемией.

Естественный вирус из Китая мирового масштаба

Глава Высшего совета здравоохранения не склонен полагать, что коронавирус имеет искусственное происхождение, а его распространение стало результатом вышедшей из-под контроля ситуации в одной из лабораторий. "Такие тезисы мне кажутся из разряда фантастических теорий о биотерроризме. Исходя из имеющихся научных данных, полагаю, что нынешняя ситуация стала результатом крайне неблагоприятного развития вируса, пришедшего из животного мира через связующее звено, нам пока доподлинно неизвестное. Я не верю ни в искусственное происхождение, ни в версию об утечке из лаборатории", - сказал эксперт.

При этом он полагает, что вирус генерировался в Китае. "Но при уровне нынешней глобализации и интенсивности связей такие вирусы приобретают международный размах и масштаб пандемии. Хотя все страны сразу предприняли меры - в Италии уже в середине января была создана при Минздраве специальная группа реагирования - темпы, с которыми распространился вирус, были немного неожиданными. 13 февраля в Италии было известно о 3 случаях (привозных), а во всей Европе всего о 47 случаях", - напомнил он. "У нас есть указания на то, что определенное число не идентифицированных зараженных было уже в январе в (северной области) Ломбардии до того, как появился так называемый первый пациент, о котором там много говорили (с 21 февраля - прим. ТАСС). И нельзя говорить об одном человеке, который стал источником. Скорее всего, возникли несколько небольших очагов, из которых потом разгорелся огонь", - заключил Локателли.

Всего с начала пандемии в Италии число инфицированных достигло почти 212 тыс. человек, 29 тыс. умерли. Почти 83 тыс. излечились. Темп распространения заражения значительно снизился, почти треть всех случаев и половина летальных исходов зарегистрированы в Ломбардии. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли.