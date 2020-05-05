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Пандемия коронавируса нового типа

В ЮАР началось тестирование вакцины БЦЖ на эффективность против нового коронавируса

С началом пандемии коронавируса нового типа группа специалистов высказала мнение, что БЦЖ обладает способностью противостоять данному вирусу. Теперь эта гипотеза проверяется

ПРЕТОРИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Медицинские власти Южно-Африканской Республики приступили к вакцинации нескольких сотен работников системы здравоохранения с использованием уже существующей около 100 лет вакцины против туберкулеза, известной как БЦЖ. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция SABC.

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"Мы начали вакцинацию 4 мая в больнице Тегерберг в Кейптауне", - заявил один из руководителей программы Дункан Макдональд. По его словам, задача состоит в том, чтобы установить, способна ли данная вакцина защитить от нового коронавируса. В ходе испытаний 250 работников больницы получили эту вакцину, еще 250 - нет.

С началом пандемии коронавируса нового типа группа специалистов высказала мнение, что БЦЖ обладает способностью противостоять данному вирусу. Всемирная организация здравоохранения не располагает окончательными данными о том, что эта противотуберкулезная прививка может снизить риск заражения. В отсутствие таких доказательств ВОЗ в апреле заявила, что не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения инфицирования.

На текущий день в ЮАР выявлено 7 220 инфицированных новым коронавирусом, 138 человек скончались. Наибольшее количество заболевших отмечается в Кейптауне и его пригородах.

Теги
ЮАРПандемия коронавируса нового типа
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