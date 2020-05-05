Выплаты медработникам с коронавирусом в Петербурге предоставят при минимуме документов

Правозащитный центр "Единой России" во вторник направил запрос прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой проверить информацию СМИ о том, что медикам Санкт-Петербурга, заболевшим коронавирусом, для получения специальных выплат якобы надо доказывать связь заболевания с исполнением профессиональных обязанностей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Оформление компенсации медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при выполнении их обязанностей в Санкт-Петербурге не вызовет у них сложностей, поскольку это требует минимального количества документов. Об этом сообщил ТАСС глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто, комментируя обращение депутатов Государственной думы в прокуратуру с просьбой проверить порядок предоставления выплат.

"Любые государственные средства выплачиваются на основании процедур, опирающихся на законодательные нормы. Невозможно сделать выплаты из бюджета, не подкрепленные соответствующими документами - какой бы очевидной и благородной ни была цель. В конкретной ситуации с пострадавшими медицинскими работниками таких документов - минимальное количество. И очень странно, что именно депутаты Государственной думы требуют разъяснения порядка, который они же сами, как законодательная власть, устанавливают", - сказал Шляхто ТАСС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе городской администрации, эта мера поддержки введена в Санкт-Петербурге в дополнение к тем доплатам, которые получают медики, работающие с коронавирусными пациентами. Первый транш в 30 млн рублей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплату пострадавшим медикам выделен. "Губернатор объявил о предоставлении помощи семьям двух хирургов, которых мы потеряли в борьбе с коронавирусом - она будет оказана в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Ранее городской комитет по здравоохранению сообщал, что инфекционная Боткинская больница Санкт-Петербурга приняла на лечение 251 медицинского работника, заразившегося коронавирусом. Случаи заражения медработников были зафиксированы в Мариинской больнице, НИИ им. Вредена, больнице Святого Георгия. Двое врачей Александровской больницы с подтвержденным диагнозом умерли. Умерла и сотрудница городской станции скорой помощи с подтвержденным положительным тестом на коронавирус, но женщина с пациентами не контактировала.

Порядок выплат

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга утвердил, опираясь на федеральное законодательство, региональный порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В случае заражения медицинского работника коронавирусной инфекцией ему предоставляется единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией членам его семьи предоставляется пропорционально единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

"Этот Порядок не требует от медицинского работника представления доказательств заболевания. Медработник или его родные должны предоставить минимальное количество документов: заявление и выписку из медицинской карты больного или справку о смерти. Заявление подается в комиссию, задача которой подтвердить, что заболевание возникло вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. В состав комиссии входят непосредственный руководитель медицинского работника, специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, а также другие должностные лица по решению работодателя", - пояснил Шляхто.