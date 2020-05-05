{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В России трое сотрудников СМИ умерли из-за коронавируса

Еще более 500 российских журналистов сейчас находятся на карантине под наблюдением врачей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Трое сотрудников российских СМИ стали жертвами коронавирусной инфекции, в мире из-за нее умерли более 50 представителей прессы. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом. Пандемия унесла жизни 55 журналистов в 23 странах. По данным Press Emblem Campaign, в Эквадоре от коронавируса скончались девять журналистов, в США - восемь, в Бразилии - четыре, в Великобритании и Испании - по три", - сказал собеседник ТАСС.

Соловьев уточнил, что двое журналистов умерли в Москве и Перми. "Режиссера-документалиста Александра Радова, который умер в апреле на 80-м году жизни, мы тоже считаем журналистом", - подчеркнул Соловьев.

По его словам, более 500 российских журналистов сейчас находятся на карантине под наблюдением врачей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Выплаты медработникам с коронавирусом в Петербурге предоставят при минимуме документов
Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в городе Евгений Шляхто назвал невозможным сделать выплаты из бюджета, не подкрепленные документами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС