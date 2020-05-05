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75-летие Победы

Россия передала Казахстану останки двух погибших в Ржевской битве казахстанцев

Один из них - алматинец Иван Донцов, второй - уроженец Костанайской области Канапья Жаркенов

НУР-СУЛТАН, 5 мая. /ТАСС/. Российская сторона передала Казахстану останки двух уроженцев республики, которые погибли во время битвы под Ржевом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Сегодня в Москве в посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков двух казахстанских солдат, погибших в годы Второй мировой войны в Ржевской битве. Один из них - алматинец Донцов Иван Калинович, 1904 года рождения, боец 243-й стрелковой дивизии. Второй - уроженец Костанайской области Канапья Жаркенов, 1923 года рождения, воевал в 183-й стрелковой дивизии. Оба солдата с августа 1942 числились пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

По данным дипломатического представительства, воины были найдены поисковиками межрегиональной молодежной общественной организации "Тризна". "Она существует с 1996 года и в настоящее время насчитывает порядка 700 человек в составе 28 отрядов. Среди членов организации есть даже двое этнических казахов. Теперь предстоит найти родственников солдат, после чего перезахоронить воинов со всеми почестями", - рассказали в посольстве.

Как там напомнили, 100-я и 101-я казахстанские бригады, а также еще шесть сформированных в республике соединений в 1942-1943 годах героически сражались под Ржевом в ходе войсковой операции "Марс", потеряв в боях более 80% личного состава. В 2010 году на месте боев был воздвигнут мемориальный комплекс воинам-казахстанцам, добавили в пресс-службе.

Теги
КазахстанРоссия75-летие Победы
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