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75-летие Победы

Монументальная арка в память о советских воинах будет открыта в КНДР в августе

Строительство завершится к 15 августа - на 75-летие освобождения Кореи

ПХЕНЬЯН, 5 мая. /ТАСС/. Новый монумент - гранитная арка с бронзовыми барельефами - будет возведена в столице КНДР к 15 августу нынешнего года, чтобы увековечить память о советских солдатах, погибших в 1945 году при освобождении Кореи. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Мы в этом году обязательно к 15 августа на 75-летие освобождения Кореи закончим строительство монументальной арки, которая будет венчать вход на главное советское кладбище в районе Садон, там будут бронзовые барельефы наших солдат, - рассказал посол. - Это будет большое монументальное сооружение".

Как пояснил Мацегора, "в столице КНДР разрешение на строительство подобных объектов, естественно, обязательно нужно получать вплоть до высшего руководства". "Разрешение на такой объект мы получили, и это еще одно подтверждение того, что это его [лидера КНДР Ким Чен Ына] личный вклад в это очень большое дело", - подчеркнул российский посол.

Медаль Победы лидеру КНДР

Ранее посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что "в соответствии с указом президента Российской Федерации, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике". Посол России в КНДР Александр Мацегора 5 мая передал медаль в торжественной обстановке министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне.

По информации посольства, на территории КНДР находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1 375 советских военнослужащих. В боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4,7 тыс. советских солдат. Пхеньянское кладбище в районе Садон является основным местом захоронения в КНДР советских военнослужащих, погибших в боях за освобождение Кореи от японской оккупации в 1945 году.

Теги
КНДРРоссияКим Чен Ын75-летие Победы
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