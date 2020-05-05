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Пандемия коронавируса нового типа

Bild: ведомство Меркель определило условия ослабления принятых из-за пандемии мер

По данным издания, глава ведомства Хельге Браун заявил, что в одном районе в течение семи дней число новых случаев заражения не должно превышать 35 на 100 тыс. жителей

БЕРЛИН, 5 мая. /ТАСС/. Ведомство федерального канцлера ФРГ определило условия, при которых возможны ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, глава ведомства Хельге Браун во время видеоконференции с руководителями канцелярий премьер-министров германских регионов заявил, что в одном районе в течение семи дней число новых случаев заражения не должно превышать 35 на 100 тыс. жителей. Если происходит превышение этих показателей (и при этом рост числа заразившихся не связан со вспышкой в одном месте, например в доме для престарелых), власти района будут обязаны немедленно возвратиться к мерам, принятым 20 апреля. Это означает, что школы, парикмахерские, магазины, кроме продовольственных, и другие заведения нужно будет снова закрыть, потребуется вернуться к соблюдению социальных ограничений.

В среду Меркель обсудит с премьер-министрами федеральных земель вопрос дальнейшего ослабления принятых мер.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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