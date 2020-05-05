{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Минпросвещения сообщило об отсутствии тяжелых форм коронавирусной инфекции у школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил правильность принятых решений на этот счет

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Среди российских школьников практически не зафиксировано тяжелых форм течения коронавирусной инфекции, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников", - сообщил министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Китайские ученые призвали власти Италии не отменять карантин до августа
По их мнению, ослабление принятых мер является "крайне преждевременным шагом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС