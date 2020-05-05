Минпросвещения сообщило об отсутствии тяжелых форм коронавирусной инфекции у школьников

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Среди российских школьников практически не зафиксировано тяжелых форм течения коронавирусной инфекции, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Как мы видим, те решения, которые были приняты, они абсолютно правильные. У нас практически не зафиксировано тяжелых случаев среди школьников", - сообщил министр.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля министерство рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.