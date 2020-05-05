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Девятиклассников в 2020 году могут аттестовать по текущим оценкам, а ОГЭ отменить

Пока принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минпросвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году в целях профилактики коронавируса, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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"В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам", - сообщил министр.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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