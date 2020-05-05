Решение о переносе сроков ЕГЭ может быть принято после 12 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена может быть принято после 12 мая, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале " Россия-24 ".

"Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", - сказал Кравцов.

Он добавил, что экзамены можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей. "Поэтому, я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки", - добавил министр.

Школы РФ примут решение о проведении выпускных исходя из ситуации с коронавирусом в регионе, отметил Кравцов. "Надеюсь, что выпускные, тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения", - сообщил министр.

Новый учебный год в школах начнется в очном формате с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране. "Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех - и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению", - сообщил Кравцов.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.