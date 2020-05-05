{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Решение о переносе сроков ЕГЭ может быть принято после 12 мая

В Минпросвещения отметили, что экзамены можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Решение о переносе старта кампании по сдаче единого государственного экзамена может быть принято после 12 мая, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", - сказал Кравцов.

Он добавил, что экзамены можно проводить только тогда, когда это не представляет опасности для детей. "Поэтому, я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки", - добавил министр. 

Школы РФ примут решение о проведении выпускных исходя из ситуации с коронавирусом в регионе, отметил Кравцов. "Надеюсь, что выпускные, тоже, как позволит ситуация, пройдут. Здесь каждый регион принимает те или иные решения", - сообщил министр.

Новый учебный год в школах начнется в очном формате с 1 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация в стране. "Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех - и школьников, и у родителей, что вернулись к традиционному обучению", - сообщил Кравцов.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Китайские ученые призвали власти Италии не отменять карантин до августа
По их мнению, ослабление принятых мер является "крайне преждевременным шагом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС