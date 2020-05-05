В курс ОБЖ для школьников включена тема информационной безопасности

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Темы информационной и психологической безопасности включены в обновленный курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для школьников. Об этом во вторник сообщила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Мы очень много внимания в обновленном курсе ОБЖ посвящаем сохранности персональных данных и мероприятиям, связанным с психологической безопасностью", - сказала она.

Шойгу является одним из авторов этого учебника. Она считает, что предмет ОБЖ должен быть практикоориентируемым с точки зрения формирования самостоятельности и ответственности за свои поступки. "Ну, а несколько разделов из основ безопасности жизнедеятельности, по-моему, в прямом эфире сейчас всей страной сдаем практически на государственной итоговой аттестации", - сказала Шойгу.