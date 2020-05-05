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Кравцов заявил, что школьные учителя могли бы повышать квалификацию дистанционно

Глава Минпросвещения отметил, что министерство анализирует новый опыт работы, чтобы использовать его в традиционной системе обучения

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Дистанционные технологии можно использовать для повышения квалификации педагогов российских школ, заявил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

В рамках программы директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу предположила, что систему дистанционного образования можно было бы использовать и для повышения квалификации педагогов. Глава Минпросвещения с этим согласился.

"Учителям может быть не всегда нужно ехать в город, в центр, не всегда бывает удобно, можно получать повышение квалификации, допустим, короткие курсы, находясь в школе, используя дистанционные технологии. Но где-то, по каким-то темам, по каким-то курсам нужно и очное обучение", - сказал министр.

Кравцов отметил, что министерство анализирует новый опыт работы, чтобы использовать его в традиционной системе обучения. "Например, используются информационные технологии, в том числе дистанционные технологии, для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, достаточно успешно. То же самое, допустим, если ребенок заболел. Он может прослушать урок или находиться на уроке, тем самым не пропускать урок", - пояснил министр.

Он добавил, что дистанционные технологии также можно использовать для проведения родительских собраний, когда, например, родители не могут на них присутствовать по каким-либо причинам.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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