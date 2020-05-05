В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧП

БАНГКОК, 5 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пханган в провинции Сураттхани семь российских туристов, обвинив их в нарушении режима чрезвычайного положения. Об этом во вторник сообщила газета Bangkok Post .

Полиция прибыла в один из двухэтажных домов в деревне Най Вок после полуночи в воскресенье из-за поступившей от местных жителей жалобы. Соседи рассказали представителям правоохранительных органов, что группа иностранцев, которая устраивает вечеринки и очень громко слушает музыку, нарушает их покой. Прибывшие стражи порядка обнаружили в доме граждан РФ - четверо мужчин и три женщины. Кроме того, на месте было найдено некоторое количество марихуаны.

Туристов доставили в полицейский участок острова Пханган, где им были предъявлены обвинения в нарушении чрезвычайного положения и употреблении наркотиков.

В Таиланде в связи с пандемией коронавируса с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).