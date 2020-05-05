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Пандемия коронавируса нового типа

В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что "границы пандемии не совпадают с границами стран"

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключил открытия некоторых районов Евросоюза для летнего отдыха. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире французской радиостанции France Info.

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"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - отметил он, подчеркнув, что в руководстве ЕС "делают все возможное", чтобы европейцы могли путешествовать этим летом. При этом еврокомиссар указал на различия в развитии пандемии в разных регионах. "Границы пандемии не совпадают с границами стран", - добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.

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Пандемия коронавируса нового типа
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